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"Убил своих родителей": супругов и их сына нашли мертвыми в Атырау

Опубликовано:

Полицейские автомобили
Автомобили полиции. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Атырау произошло убийство семейной пары. В преступлении подозревают их сына, который, предположительно, позже покончил с собой, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

В этой публикации говорится о самоубийстве. Если вам или кому-то из ваших близких нужна помощь в кризисной ситуации, вы можете обратиться на горячие линии в разных городах Казахстана (список доступен здесь).

Как сообщает пресс-служба ведомства, Департаментом полиции Атырауской области по факту убийства возбуждено уголовное дело.

"По предварительным данным, 25-летний мужчина совершил убийство своих родителей 65 и 58 лет и в последующем покончил с собой", - пояснили в ведомстве.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по выяснению всех обстоятельств происшествия. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Ранее стало известно, что 36-летнего жителя Тараза подозревают в убийстве матери. По данным полиции, мужчина признал вину и был водворен в изолятор временного содержания.

А в Алматы 23-летнюю девушку заподозрили в убийстве 58-летнего сожителя. Подозреваемая была задержана и взята под стражу.

Жительницу Павлодара подозревают в убийстве ножом своего мужа-пенсионера. Женщину задержали и водворили в ИВС.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2170890-ubil-svoih-roditeley-suprugov-i-ih-syna-nashli-mertvymi-v-atyrau/

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