"Убил своих родителей": супругов и их сына нашли мертвыми в Атырау

В Атырау произошло убийство семейной пары. В преступлении подозревают их сына, который, предположительно, позже покончил с собой, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

В этой публикации говорится о самоубийстве. Если вам или кому-то из ваших близких нужна помощь в кризисной ситуации, вы можете обратиться на горячие линии в разных городах Казахстана ( список доступен здесь ).

Как сообщает пресс-служба ведомства, Департаментом полиции Атырауской области по факту убийства возбуждено уголовное дело.

"По предварительным данным, 25-летний мужчина совершил убийство своих родителей 65 и 58 лет и в последующем покончил с собой", - пояснили в ведомстве.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по выяснению всех обстоятельств происшествия. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Ранее стало известно, что 36-летнего жителя Тараза подозревают в убийстве матери. По данным полиции, мужчина признал вину и был водворен в изолятор временного содержания.

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Жительницу Павлодара подозревают в убийстве ножом своего мужа-пенсионера. Женщину задержали и водворили в ИВС.