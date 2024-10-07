"Убил своих родителей": супругов и их сына нашли мертвыми в Атырау
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В Атырау произошло убийство семейной пары. В преступлении подозревают их сына, который, предположительно, позже покончил с собой, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
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Как сообщает пресс-служба ведомства, Департаментом полиции Атырауской области по факту убийства возбуждено уголовное дело.
"По предварительным данным, 25-летний мужчина совершил убийство своих родителей 65 и 58 лет и в последующем покончил с собой", - пояснили в ведомстве.
В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по выяснению всех обстоятельств происшествия. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2170890-ubil-svoih-roditeley-suprugov-i-ih-syna-nashli-mertvymi-v-atyrau/
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