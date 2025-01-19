"Перерезал горло всем родственникам": 21-летнего астанчанина задержали по подозрению в убийстве

В Сети распространяется информация касательно жителя Астаны, который в порыве злости якобы совершил преступление против семьи, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции.

Информация об ужасной трагедии, которая произошла 17 января, появилась в Instagram-паблике astana_sergek.

"17 января в 04:00, по предварительным данным, 21-летний житель столицы играл в игру Free Fire, и у него забрали телефон. После этого он не смог справиться с эмоциями и в состоянии злости перерезал горло всем своим родственникам. Трагедия произошла, когда все спали, и он совершил нападение на своих близких.

В результате инцидента один из братьев, родившийся в 1997 году, скончался на месте, а трое других членов семьи были госпитализированы в тяжелом состоянии", - сообщается в посте.

На пост отреагировали в пресс-службе Департамента полиции Астаны и подтвердили факт.

"Подозреваемый, 21-летний житель столицы, задержан и водворен в ИВС. По факту убийства возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной конфликта стало замечание, сделанное родственниками в его адрес. Обстоятельства происшествия выясняются", - прокомментировали в полиции.

В октябре прошлого года сообщалось, что в Атырау произошло убийство семейной пары. В преступлении подозревают их сына, который, предположительно, позже покончил с собой.

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