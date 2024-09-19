23-летнюю девушку заподозрили в убийстве сожителя в Алматы

23-летнюю девушку подозревают в убийстве 58-летнего сожителя в Алматы. Информацию о произошедшем подтвердили корреспонденту NUR.KZ в Департаменте полиции города.

Девушку задержали, рассказали в ведомстве.

"По факту убийства отделом полиции при УП Бостандыкского района возбуждено уголовно дело. Подозреваемая задержана и взята под стражу. Другие обстоятельства устанавливаются", – сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Таразе произошло убийство местной жительницы, в котором заподозрили ее сына. Как сообщали тогда в полиции Жамбылской области, мужчина дал признательные показания.

Также сообщалось, что мать и дочь убили в Туркестанской области. Подозреваемого также задержали.