23-летнюю девушку заподозрили в убийстве сожителя в Алматы
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23-летнюю девушку подозревают в убийстве 58-летнего сожителя в Алматы. Информацию о произошедшем подтвердили корреспонденту NUR.KZ в Департаменте полиции города.
Девушку задержали, рассказали в ведомстве.
"По факту убийства отделом полиции при УП Бостандыкского района возбуждено уголовно дело. Подозреваемая задержана и взята под стражу. Другие обстоятельства устанавливаются", – сообщили в полиции.
Напомним, ранее в Таразе произошло убийство местной жительницы, в котором заподозрили ее сына. Как сообщали тогда в полиции Жамбылской области, мужчина дал признательные показания.
Также сообщалось, что мать и дочь убили в Туркестанской области. Подозреваемого также задержали.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2163382-23-letnyuyu-devushku-zapodozrili-v-ubiystve-sozhitelya-v-almaty/