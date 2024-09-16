Жителя Тараза подозревают в убийстве матери

В Сети появилась информация об убийстве жительницы Тараза. В преступлении заподозрили ее сына, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Жамбылской области.

В Сети распространилась информация о том, что в Таразе местный житель убил родную мать во время семейного скандала.

В ДП Жамбылской области прокомментировали происшествие.

"По факту убийства возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции установлен и задержан подозреваемый - 36-летний сын потерпевшей. Мужчина признал вину и был водворен в изолятор временного содержания", - рассказали в пресс-службе ведомства.

В полиции отметили, что в настоящее время ведется следствие. В соответствии со ст.201 УПК РК иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

Отметим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Ранее стало известно, что в Туркестанской области были забиты до смерти мать и ее 15-летняя дочь. Подозреваемого задержали по "горячим следам" и водворили в ИВС. Возбуждено уголовное дело.

А в Северо-Казахстанской области пожилую женщину убили в день ее рождения. В преступлении заподозрили ее сына. 59-летнего мужчину задержали и водворили в ИВС.