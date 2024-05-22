73-летний казахстанец после 48 лет в браке задушил жену

73-летнего жителя Западно-Казахстанской области приговорили к 10 годам лишения свободы за убийство супруги, с которой он прожил 48 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело по ч.1 ст.99 УК РК рассматривалось Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Западно-Казахстанской области.

"В квартире, где они проживали, подсудимый избил свою супругу, с которой прожил 48 лет, душил шнурком, а затем задушил ее руками за шею", - установил суд.

На судебном заседании мужчина заявил, что сожалеет о содеянном, и признал совершенное преступление. Его приговорили к 10 годам лишения свободы.

Отметим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

А в Актюбинской области 41-летний местный житель убил девушку после того, как у них не заладилось в постели. Партнерша начала смеяться и назвала мужчину импотентом, после чего он задушил ее фрагментом одежды. Суд приговорил обвиняемого к 11 годам лишения свободы.