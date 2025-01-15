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Житель Шымкента арестован за брань в адрес врача

Опубликовано:

Доктор
Врач. Иллюстративное фото: Ash2016 / Getty Images

Жителя Шымкента арестовали на пять суток за то, что тот выражался нецензурной бранью в адрес врача, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского суда.

В специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Шымкента рассмотрено административное дело в отношении казахстанца по ч.1 ст.434 КоАП РК.

По данным пресс-службы суда, мужчина, находясь в поликлинике, в ходе словесного конфликта выражался нецензурной бранью в адрес врача.

Он признал свою вину, раскаялся в содеянном и пояснил, что действительно выразился нецензурной бранью в адрес потерпевшего. Мужчина также попросил прощения у потерпевшего и просил суд строго не наказывать.

"Суд, с учетом вышеуказанных обстоятельств, назначил Е. наказание в виде административного ареста сроком на 5 (пять) суток", - отмечается в сообщении суда.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Добавим, согласно статье 434 КоАП РК, нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток.

На пять суток постановил суд арестовать казахстанца, нецензурно выражавшегося в прямом эфире телевизионной программы.

А жительница ЗКО заплатит крупный штраф за скандал в поликлинике - суд посчитал, что женщина препятствовала работе медицинского персонала.

Жителя Атырауской области наказали за нецензурную брань в адрес коллеги на рабочем месте. Мужчине назначили штраф.

Аналогичная ситуация произошла с жительницей ВКО, которая предстала перед судом по обвинению в мелком хулиганстве из-за скандала на работе и нецензурной брани в адрес коллеги.

Также на вокзале Казалы в Кызылординской области мужчины пытались приобрести пиво в кафе, но, получив отказ, начали наносить удары по двери заведения и выражаться нецензурной бранью в адрес сотрудницы. По решению суда их оштрафовали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2212035-zhitel-shymkenta-arestovan-za-bran-v-adres-vracha/

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