Казахстанка обратилась к врачу и получила внушительный штраф

Жительница ЗКО заплатит крупный штраф за скандал в поликлинике - суд посчитал, что женщина препятствовала работе медицинского персонала, передает "Мой город".

Как сообщает региональное издание, в районном суде Байтерек рассмотрели дело об административном правонарушении по части 2 статьи 80-1 КоАП РК. Обвинение было предъявлено жительнице района.

Инцидент, по данным суда, произошел 24 сентября около 13:30 в здании поликлиники поселка Асан. Подсудимая якобы препятствовала профессиональной деятельности медицинского персонала, проявляла непристойное поведение, неуважительно кричала в адрес врача общей практики и била по столу.

Сама женщина на суде вину не признала и не согласилась с протоколом об административном правонарушении. По ее словам, в тот день ее дочь заболела и женщина обратилась в больницу. Когда они приехали в медучреждение, отключилось электричество.

"В это время врач вышла в коридор и сообщила сидевшим рядом с ним пожилым людям, что свет погас, кто пришел за справкой можете не ждать. Когда она обратилась к доктору с просьбой осмотреть ее дочь, та не обратила внимания. Вне очереди зашла бабушка, врач надела маску, отвернулась и пробормотала, даже не взглянув на нее. В это время она повысила голос и крикнула на врача, ударила по столу врача, но не выражалась нецензурной бранью", - говорится в сообщении суда, описывающем действия подсудимой в день инцидента.

Постановлением суда женщина признана виновной и оштрафована на 110 760 тенге.

Постановление не вступило в законную силу.

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Добавим, что согласно статье 80-1 КоАП РК, воспрепятствование законной деятельности медицинских и (или) фармацевтических работников влекут штраф на физических лиц в размере тридцати, на должностных лиц - в размере пятидесяти, на юридических лиц - в размере ста месячных расчетных показателей.