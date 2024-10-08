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Казахстанца оштрафовали за мат на рабочем месте

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Конфликт между коллегами
Ссора в офисе. Иллюстративное фото: FatCamera / Getty Images

Жителя Атырауской области наказали за нецензурную брань в адрес коллеги на рабочем месте. Мужчине назначили штраф, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело об административном правонарушении по ч.1 ст.434 КоАП РК рассмотрели в Исатайском районном суде Атырауской области.

"Правонарушитель в сентябре 2024 года на рабочем месте выразился нецензурной бранью в адрес коллеги, тем самым проявил неуважение к окружающим, нарушив общественный порядок", - установил суд.

На судебном заседании мужчина признал свою вину.

Постановлением суда он был признан виновным и привлечен к административной ответственности в виде штрафа на сумму 51 688 тенге.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.434 КоАП РК нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Ранее жительница ВКО предстала перед судом по обвинению в мелком хулиганстве из-за скандала на работе и нецензурной брани в адрес коллеги. Женщина признала свою вину на судебном заседании.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2171626-kazahstanca-oshtrafovali-za-mat-na-rabochem-meste/

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