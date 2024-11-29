"Поддался эмоциям": арест за нецензурную брань в прямом эфире назначили казахстанцу

На пять суток постановил суд арестовать казахстанца, нецензурно выражавшегося в прямом эфире телевизионной программы, передает NUR.KZ со ссылкой на суд Алматы.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Алматы, дело рассматривалось сегодня, 29 ноября, специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям города Алматы.

"Судом установлено, что в октябре текущего года Ш., находясь в здании телеканала, в прямом эфире телевизионной программы выражался нецензурной бранью, выражая неуважение и нарушая общественный порядок", - сообщается в публикации.

В судебном заседании Ш. признал вину и подтвердил факты, изложенные в материалах дела, также пояснил суду, что его спровоцировали и он поддался эмоциям.

Постановлением суда Ш. признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 434 КоАП и ему наложено административное взыскание в виде ареста сроком на 5 суток.

Постановление суда вступило в законную силу.

Напомним, вчера также сообщалось, что жительницу Кызылординской области оштрафовали за мелкое хулиганство - она материлась в здании управления образования. Постановлением суда женщина была признана виновной. Ей назначили административный штраф в размере 51 688 тенге.

Недавно на вокзале Казалы в Кызылординской области мужчины пытались приобрести пиво в кафе, но, получив отказ, начали наносить удары по двери заведения и выражаться нецензурной бранью в адрес сотрудницы. По решению суда их оштрафовали.

А в октябре жителя Атырауской области наказали за нецензурную брань в адрес коллеги на рабочем месте. Мужчине назначили штраф на сумму 51 688 тенге.

Добавим, согласно статье 434 КоАП РК, нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток.