Жительница ВКО устроила скандал на работе и обматерила коллегу, а потом раскаялась
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Жительница ВКО предстала перед судом по обвинению в мелком хулиганстве из-за скандала на работе и нецензурной брани в адрес коллеги, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело об административном правонарушении в отношении казахстанки по ч.1 ст.434 КоАП РК (Мелкое хулиганство) рассмотрели в Зайсанском районном суде.
"Гражданка 17 сентября 2024 года на рабочем месте устроила скандал, при этом выражалась в адрес своей коллеги нецензурной бранью, тем самым выражала неуважение к окружающим", - установили в суде.
На судебном заседании женщина вину в совершении административного правонарушения признала.
Суд, учитывая признание вины и раскаяние, назначил административный штраф в размере 51 688 тенге.
Постановление пока не вступило в законную силу.
Отметим, что по по ч.1 ст.434 КоАП РК нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.
Ранее в Жамбылской области оштрафовали продавщицу магазина за нецензурную брань в отношении покупателя. Женщина просила суд не наказывать ее строго из-за тяжелого финансового положения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2169142-zhitelnica-vko-ustroila-skandal-na-rabote-i-obmaterila-kollegu-a-potom-raskayalas/
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