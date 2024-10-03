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Жительница ВКО устроила скандал на работе и обматерила коллегу, а потом раскаялась

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Женщины в ссоре
В офисе. Иллюстративное фото: JGI/Jamie Grill/Getty Images

Жительница ВКО предстала перед судом по обвинению в мелком хулиганстве из-за скандала на работе и нецензурной брани в адрес коллеги, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело об административном правонарушении в отношении казахстанки по ч.1 ст.434 КоАП РК (Мелкое хулиганство) рассмотрели в Зайсанском районном суде.

"Гражданка 17 сентября 2024 года на рабочем месте устроила скандал, при этом выражалась в адрес своей коллеги нецензурной бранью, тем самым выражала неуважение к окружающим", - установили в суде.

На судебном заседании женщина вину в совершении административного правонарушения признала.

Суд, учитывая признание вины и раскаяние, назначил административный штраф в размере 51 688 тенге.

Постановление пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по по ч.1 ст.434 КоАП РК нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Ранее в Жамбылской области оштрафовали продавщицу магазина за нецензурную брань в отношении покупателя. Женщина просила суд не наказывать ее строго из-за тяжелого финансового положения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2169142-zhitelnica-vko-ustroila-skandal-na-rabote-i-obmaterila-kollegu-a-potom-raskayalas/

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