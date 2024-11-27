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Четверо мужчин устроили дебош на вокзале в Кызылординской области из-за пива

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Полицейские на вокзале
Полиция. Иллюстративное фото: polisia.kz

Четверо мужчин задержаны за мелкое хулиганство на вокзале Казалы в Кызылординской области - их привлекли к административной ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Инцидент произошел в кафе, находящемся на перроне станции Казалы, уточнили полицейские.

В ходе проверки стражи порядка установили, что мужчины пытались приобрести пиво, но, получив отказ, начали наносить удары по двери заведения и выражаться нецензурной бранью в адрес сотрудницы кафе.

Правонарушители в возрасте 26-27 лет привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство и по решению суда оштрафованы.

Отметим, согласно статье 434 КоАП РК, нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2193372-chetvero-muzhchin-ustroili-debosh-na-vokzale-v-kyzylordinskoy-oblasti-iz-za-piva/

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