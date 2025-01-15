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"Дал на чай – посадили за взятку": депутат попросил разъяснить ужесточение антикоррупционного закона

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Деньги
Женщина считает деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На заседании мажилиса депутат попросил разъяснить предложенные изменения некоторых антикоррупционных законов в Казахстане. К примеру, не станут ли чаевые коррупцией, передает корреспондент NUR.KZ.

"Не секрет, что наши граждане часто сталкиваются с бытовой коррупцией. И любой вопрос у нас в стране можно решить за деньги. Законопроектом предлагается ввести уголовную ответственность за предоставление незаконного вознаграждения любому лицу, не являющемуся госслужащим.

Логично, что ответственность несет как берущий незаконное вознаграждение, так и дающий его. Но тогда даже чаевые в кафе можно преподнести как криминал. Дал на чай - посадили за взятку. В каком случае дача вознаграждения будет законной, а в каком - незаконной", - спросил на заседании депутат Сергей Пономарев.

Чаевые не взятка. О чем говорят в Антикоре

Ранее в своем выступлении замглавы Антикора Улан Саркулов заявил: социологические замеры показывают, что граждане сталкиваются с незаконными действиями, вымогательствами вознаграждений в ЦОНах, больницах, вузах, банках и т.д.

"Уголовный кодекс дополняется новой статьей 247-1, предусматривающей ответственность за незаконное предоставление вознаграждения. Это позволит по аналогии со взяточничеством привлекать не только берущих, но и дающих незаконное вознаграждение", - сообщил он.

Позже в кулуарах Улан Саркулов пояснил, что чаевые взяткой считаться не будут.

"Когда нет причинно-следственной связи. Например, вы в кафе посидите, чаевые оставили - здесь никаких вопросов, взамен ничего же не требуете. А когда есть причинно-следственные связи - ты приходишь к врачу, нужна какая-то операция, врач говорит: "Извините, вы в портале пока там стоите 25-м, впереди люди, но можно этот вопрос решить как-то". Здесь, конечно же, вопросы возникают (о незаконном вознаграждении - прим. ред.)", - разъяснил замглавы Антикора.

Разъяснение Генпрокуратуры

На заседании депутату Пономареву и журналистам ответили представители Генпрокуратуры.

"Да, действительно, положениями проекта закона вводится ответственность за предоставление незаконного вознаграждения. Сейчас у нас имеется ответственность в УК РК за получение незаконного вознаграждения. Но, чтобы государство применяло все превентивные меры по борьбе с этим злом в частном секторе, эта ответственность тоже предусматривается.

Что касается тех рисков, о которых вы сказали… мы думаем, что этот вопрос необходимо будет на практике регулировать исходя из таких вот правил. У нас отношения между работниками и работодателем регулируются Трудовым законодательством, в каждой организации частного сектора есть свои акты корпоративного управления. Если в этих актах предусмотрена возможность вознаграждений и бонусов, то здесь в орбиту уголовно-правовой сферы подпадать не будет".

Ранее Улан Саркулов рассказал о планах ужесточения антикоррупционного законодательства. В частности, сообщалось, что предложение взятки будет иметь уголовные последствия в Казахстане.

Кроме этого стало известно, что в Казахстане предлагают ввести публичный реестр коррупционеров, а юрлицам предложено повысить штрафы за коррупцию.

Также на заседании мажилиса сегодня рассмотрели предложение о внесении изменений в антикоррупционное законодательство в Казахстане, в том числе добавление новой статьи УК РК.

Добавим, что недавно президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем большом интервью газете "Ана тiлi" высказался об участившихся случаях задержания чиновников.

"Системная борьба с коррупцией - абсолютно нужная работа, здесь сомнений быть не должно. Государством проводится работа не только по выявлению коррупционных правонарушений, но и по предотвращению рисков в этой сфере", - отметил тогда Токаев.

Он подчеркнул, что в вопросах антикоррупционной деятельности Казахстан ориентируется на передовые международные стандарты, в том числе внедряемые Организацией экономического сотрудничества и развития. Это очень высокая планка, которой необходимо соответствовать.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2211864-dal-na-chay-posadili-za-vzyatku-deputat-poprosil-razyasnit-uzhestochenie-antikorrupcionnogo-zakona/

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