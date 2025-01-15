Новую статью введут в Уголовный кодекс Казахстана
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На заседании мажилиса рассмотрели предложение о внесении изменений в антикоррупционное законодательство в Казахстане, в том числе добавление новой статьи УК РК, передает корреспондент NUR.KZ.
Как сообщил замглавы Антикора Улан Саркулов, ответственность предлагается ввести не только для тех, кто получает вознаграждение, но и для тех, кто его предлагает.
"Уголовный кодекс дополняется новой статьей 247-1, предусматривающей ответственность за незаконное предоставление вознаграждения. Это позволит по аналогии со взяточничеством привлекать не только берущих, но и дающих незаконное вознаграждение.
По части 3 статьи 247 (получение вознаграждения в крупном размере, либо сопряженное с вымогательством) и по части 3 ст.247-1 УК (предоставление вознаграждения в крупном размере) для Антикоррупционной службы вводится альтернативная с МВД подследственность", - сообщил замглавы Антикора.
Ранее Улан Саркулов рассказал о планах ужесточения антикоррупционного законодательства. В частности, сообщалось, что предложение взятки будет иметь уголовные последствия в Казахстане.
Кроме этого стало известно, что в Казахстане предлагают ввести публичный реестр коррупционеров, а юрлицам предложено повысить штрафы за коррупцию.
Недавно президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал большое интервью газете "Ана тiлi", в котором высказался об участившихся случаях задержания чиновников.
"Системная борьба с коррупцией - абсолютно нужная работа, здесь сомнений быть не должно. Государством проводится работа не только по выявлению коррупционных правонарушений, но и по предотвращению рисков в этой сфере", - отметил тогда Токаев.
Он подчеркнул, что в вопросах антикоррупционной деятельности Казахстан ориентируется на передовые международные стандарты, в том числе внедряемые Организацией экономического сотрудничества и развития. Это очень высокая планка, которой необходимо соответствовать.
Добавим, что в 2024 году в Казахстане провели множество расследований крупных коррупционных дел, связанных с хищением бюджетных средств. Ранее мы публиковали подборку о самых громких коррупционных скандалах за 2024 год.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2211837-novuyu-statyu-vvedut-v-ugolovnyy-kodeks-kazahstana/