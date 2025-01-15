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Повысить штрафы за коррупцию для юрлиц предложили в Казахстане

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Мужчина в костюме держит пачку денег
Мужчина. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

На заседании мажилиса замглавы Антикора сообщил о предложении усилить ответственность юрлиц за совершение коррупционных правонарушений, передает корреспондент NUR.KZ.

Как напомнил Саркулов, сейчас в Казахстане действует административная ответственность юридических лиц за предоставление вознаграждения чиновникам - по статье 678 КоАП за это предусмотрен штраф в 750 МРП (2,9 млн тенге).

"С учетом международных стандартов выработана новая редакция данной статьи Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающая диспозицию и санкции в виде кратных штрафов по аналогии со статьей 367 УК (Дача взятки).

Штраф составит от 30 до 60-кратной суммы материального вознаграждения, предоставленного от имени или в интересах юридического лица, в зависимости от размера вознаграждения", - сообщил замглавы Антикора Улан Саркулов.

Он добавил, что возложение такой ответственности "не наносит ущерба уголовной ответственности физических лиц, совершивших подобные преступления".

Напомним, сегодня на заседании мажилиса было также предложено ввести в Казахстане публичный реестр коррупционеров. Предполагается, что в реестре будут отражаться ФИО осужденного за коррупцию, место работы и должность на момент совершения преступления, состав коррупционного преступления, реквизиты обвинительного приговора и вид назначенного наказания.

В Антикоре отметили, что реестр будет введен с целью общественного порицания и нетерпимости к коррупции в обществе.

Кроме того, в мажилисе прозвучало также предложение ввести уголовную ответственность за дачу согласия на получение взятки, просьбы или требования взятки, а также за обещание или предложение взятки. То есть, в случае принятия законопроекта любое упоминание о взятке будет иметь уголовные последствия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2211818-povysit-shtrafy-za-korrupciyu-dlya-yurlic-predlozhili-v-kazahstane/

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