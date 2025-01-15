Воспитательницу детского сада жестоко убили в Жамбылской области

В соцсетях появилась информация, что в Жамбылской области жестоко убита воспитательница детского сада. В полиции прокомментировали данные.

Об убийстве женщины сообщил Telegram-канал Halyqstan.

По его данным, несколько дней назад воспитательница детского сада выехала из Жанатаса в Тараз и пропала. Не дозвонившись ей, супруг вместе с сыном искали ее сами. Когда поиск не дал результатов, они обратились в полицию.

"Вечером того же дня у железной дороги, примерно в двух километрах от дома, где жила пропавшая, было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти.

По информации, которую выяснил корреспондент Halyqstan, она могла погибнуть от ударов камнем по голове. Об этом свидетельствует окровавленный булыжник, найденный недалеко от тела", - говорится в публикации.

Под постом опубликован комментарий Департамента полиции Жамбылской области. Здесь подтвердили информацию об убийстве.

"По факту убийства начато досудебное расследование. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по горячим следам задержан и водворен в изолятор временного содержания 34-летний подозреваемый.

В настоящее время по делу проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на полноту, объективность и всесторонность расследования", - сообщили в полиции.

В правоохранительных органах добавили, что иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежит.