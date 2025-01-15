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Эзотерика

Воспитательницу детского сада жестоко убили в Жамбылской области

Опубликовано:

Дети в детском саду закрывают пальцами глаза
Детский сад. Иллюстративное фото: pexels.com

В соцсетях появилась информация, что в Жамбылской области жестоко убита воспитательница детского сада. В полиции прокомментировали данные.

Об убийстве женщины сообщил Telegram-канал Halyqstan.

По его данным, несколько дней назад воспитательница детского сада выехала из Жанатаса в Тараз и пропала. Не дозвонившись ей, супруг вместе с сыном искали ее сами. Когда поиск не дал результатов, они обратились в полицию.

"Вечером того же дня у железной дороги, примерно в двух километрах от дома, где жила пропавшая, было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти.

По информации, которую выяснил корреспондент Halyqstan, она могла погибнуть от ударов камнем по голове. Об этом свидетельствует окровавленный булыжник, найденный недалеко от тела", - говорится в публикации.

Под постом опубликован комментарий Департамента полиции Жамбылской области. Здесь подтвердили информацию об убийстве.

"По факту убийства начато досудебное расследование. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по горячим следам задержан и водворен в изолятор временного содержания 34-летний подозреваемый.

В настоящее время по делу проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на полноту, объективность и всесторонность расследования", - сообщили в полиции.

В правоохранительных органах добавили, что иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежит.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2211666-vospitatelnicu-detskogo-sada-zhestoko-ubili-v-zhambylskoy-oblasti/

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