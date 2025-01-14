"Он пытался защитить женщину": что известно об убитом в Алматы полицейском (видео)

В Алматы на прошлой неделе убили полицейского - 31-летнего Нурсултана Несипбаева. Родные мужчины рассказали, каким он был, передает сайт телеканала КТК.

Ранее в соцсетях была опубликована видеозапись с места убийства. Трагедия случилась в одном из ночных заведений в самом центре Алматы. На кадрах неизвестный выясняет отношения со своей спутницей. Мужчина хватает ее за шею и начинает душить. Нурсултан Несипбаев стал случайным свидетелем этого конфликта и решил заступиться за женщину.

Полицейский уводит агрессивного незнакомца в сторону. Потасовка продолжается уже на улице. Там Нурсултан Несипбаев и получил ножевые ранения в живот и сердце. Спасти его не удалось.

Мужчина оказался полицейским. В ресторане он находился в нерабочее время вне службы. В настоящее время параллельно проводится служебная проверка.

У 31-летнего сотрудника полиции остались жена и четверо детей: две дочери и два сына. Накануне родные простились с Нурсултаном. Его похоронили в родном Байконуре.

"Мой супруг был заботливым мужем и отцом наших детей. Он делал все ради нашей семьи. Он безумно любил свою работу и был предан ей. У нас были большие планы. Но судьба распорядилась иначе", - поделилась супруга погибшего Бахыт Жетиген.

"Мой сын был честным, нес достойную службу. Он всегда был готов прийти на помощь. Любил свою работу и свою семью. Дети остались без отца. Он пытался защитить женщину, и случилось такое", - рассказала мать Нурсултана Рая Жаканова.

По данным телеканала, Нурсултан родился и вырос в Байконуре. Окончил юридический факультет. В правоохранительных органах отработал 10 лет.

В последние годы был оперуполномоченным управления полиции Медеуского района Алматы.

"Он был моим наставником: научил меня азам оперативной деятельности. Раскрыли вместе очень большое количество преступлений. Нурсултан был настоящим патриотом своей родины. Был фанатом своей работы. Всегда был за справедливость.

Для нас это большая потеря. Родственникам соболезную. Нурсултан был хорошим сотрудником. Он останется для нас примером", - рассказал о погибшем его коллега - старший оперуполномоченный УП Медеуского района Алматы Рустем Галимов.

О предполагаемом преступнике известно немного. По данным телеканала, подозреваемым оказался 41-летний гражданин Узбекистана. Его задержали по горячим следам. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Полицейские завели уголовное дело и параллельно начали служебную проверку.

Источник: КТК

Напомним, 11 января стало известно, что в Алматы полицейский скончался после ножевого ранения, подозреваемого в нападении сразу же задержали. Отмечалось, что сотрудник полиции находился вне службы и в нерабочее время.

После в соцсетях появилось видео инцидента. На кадрах видно, как один мужчина выводит другого из заведения. Последний вдруг разворачивается и наносит удар за ударом оппоненту, который пытался отскочить от нападавшего.

А накануне в Сети появилось видео, на котором запечатлено начало конфликта - на кадрах видно, как сидевший в ресторане мужчина ругался с сидевшей рядом девушкой, а потом начал ее душить и дергать за руки. В конфликт вмешался полицейский и оттащил агрессивного мужчину на улицу.