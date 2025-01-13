Убийство полицейского в Алматы: появилось видео начала конфликта
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Видео начала конфликта между полицейским и посетителем одного из заведений в Алматы опубликовали в Telegram. В полиции подтвердили его подлинность, передает NUR.KZ.
В Telegram-канале Kozachkov offside было опубликовано видео, на котором, судя по описанию, зафиксировано начало конфликта с участием полицейского. В описании указано, что 41-летний подозреваемый ругался с сидевшей рядом девушкой, а "потом начал ее душить и дергать за руки".
"Полицейский вмешался и оттащил агрессивно настроенного мужчину, они вышли на улицу, где впоследствии произошла драка, завершившаяся убийством", - сказано в описании.
Также в Telegram-канале опубликовали еще одно видео. Как указано в посте, на нем видно, как подозреваемый "после драки перед входом в ресторан, забегает в помещение, чтобы взять свою барсетку и вытащить из нее какой-то предмет".
"Предположительно, нож, ставший орудием убийства. С этим предметом он снова вышел на улицу, где и произошло убийство", - сказано в публикации.
Корреспондент NUR.KZ обратился в пресс-службу Департамента полиции Алматы с просьбой уточнить, действительно ли на видео зафиксирован конфликт, в ходе которого в ночь на 11 января был убит полицейский. В пресс-службе ДП подтвердили подлинность видео и факт того, что на видео запечатлен тот самый конфликт.
Напомним, 11 января стало известно, что в Алматы полицейский скончался после ножевого ранения, а подозреваемого в нападении уже задержали. Отмечалось, что сотрудник полиции находился вне службы и в нерабочее время.
После в соцсетях появилось видео инцидента. На кадрах видно, как один мужчина выводит другого из заведения. Последний вдруг разворачивается и наносит удар за ударом оппоненту, который пытался отскочить от нападавшего.
Добавим, что в ноябре прошлого года в Алматы в одном из кафе произошла драка, в результате которой ранение получил сотрудник полиции. В департаменте тогда сообщили о возбуждении уголовного дела. Подозреваемого также задержали.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2210879-ubiystvo-policeyskogo-v-almaty-poyavilos-video-nachala-konflikta/