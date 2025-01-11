Полицейский убит в Алматы
Опубликовано:
В Алматы полицейский скончался после ножевого ранения, подозреваемого в нападении уже задержали, об этом сообщили в пресс-службе Департамента полиции города, передает NUR.KZ.
Как сообщили в ДП Алматы, в одной из больниц города скончался оперуполномоченный Управления полиции Медеуского района, получивший ножевое ранение в результате конфликта.
"По данному факту возбуждено уголовное дело. Параллельно проводится служебная проверка. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания", — сообщили в ДП.
Отмечается, что сотрудник полиции находился вне службы и в нерабочее время.
Другие подробности в полиции не озвучили, сославшись на требования статьи 201 УПК РК.
Напомним, в середине ноября в Алматы был похожий случай — в одном из кафе произошла драка, в результате которой ранение получил сотрудник полиции. В департаменте тогда сообщили о возбуждении уголовного дела. Подозреваемого тоже задержали.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2210589-policeyskiy-skonchalsya-posle-nozhevogo-raneniya-v-almaty/