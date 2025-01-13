12-летнюю девочку не взяли на рейс: решение по апелляционной жалобе объяснили в суде Алматы

В Алматинском горсуде пересмотрели решение суда первой инстанции по делу авиакомпании, которая не взяла на борт 12-летнюю девочку, передает корреспондент NUR.KZ.

Как говорится в сообщении горсуда, мать двоих несовершеннолетних детей направила в суд иск о взыскании компенсации морального вреда с авиакомпании.

"Установлено, что 20 июля 2024 года ее дети в сопровождении руководителя группы осуществляли перелет из США через Турцию. 21 июля 2024 году в 09:40 ее 12-летние близнецы приземлились в Астане, откуда в этот же день они должны были вылететь в Уральск.

Однако регистрацию на посадку прошел только один ребенок истца. Ее сестра-близнец осталась у стойки регистрации, когда в 14:20 самолет вместе с сопровождающим и другими детьми вылетел в Уральск", - отмечается в пресс-релизе.

Ближайший рейс в Уральск был запланирован на следующий день, потому авиакомпания предложила зарегистрировать ребенка в гостинице, хотя, как отмечают в суде, по закону нахождение несовершеннолетнего без сопровождения законных представителей вне жилища с 23 до 6 часов утра недопустимо.

"Истец договорилась с родственницей, чтобы та присмотрела за ребенком, но авиакомпания отказалась оплатить за ее проживание в гостинице, ссылаясь на то, что она не является пассажиром. Ребенок с родственницей покинули аэропорт, их трансфер до дома и обратно был организован только при содействии сотрудников полиции", - говорится в сообщении.

В суде рассказали, что супервайзер авиакомпании сообщил, что в тот день девочка не смогла вылететь своим рейсом из-за замены самолета на борт с меньшим количеством мест.

Турксибский районный суд взыскал с авиакомпании в пользу истца 5 млн тенге в виде компенсации морального вреда. Апелляционная инстанция оставила решение без изменения, а судебный акт вступил в законную силу.

Кроме того, в суде добавили, что ранее авиакомпания также получила по этому делу административный штраф в размере более 3 млн тенге.

"Судом установлено, что перевозчиком после перебронирования билета на ближайший рейс не исполнены обязанности в ненадлежащем порядке, до момента вылета пассажира не предоставлены прохладительные напитки, горячее питание, размещение в гостинице, не был организован трансфер из аэропорта до гостиницы и обратно", - резюмировали в суде.

Напомним, недавно казахстанка рассказала, что во время пересадки ее дочь 12 лет осталась одна в аэропорту.

Авиакомпания FlyArystan принесла официальные извинения казахстанке и ее дочери, разъяснив ситуацию.

Следом последовала реакция Комитета гражданской авиации, которая сообщила, что привлечет авиакомпанию к административной ответственности. Также скандал прокомментировали в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения Казахстана.

Позже мама девочки сообщила, что авиакомпания предложила ей мировое соглашение c выплатой компенсации за моральный вред в размере 4 млн тенге, но она отказалась.

Также сегодня адвокат семьи сообщал, что перевозчик просил суд снизить моральную компенсацию с 5 млн до 1,5 тенге.