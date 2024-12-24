Казахстанца лишили свободы за пропаганду терроризма в бане

В Шымкенте рассмотрено дело в отношении мужчины, обвиняемого в пропаганде терроризма и публичные призывы, передает NUR.KZ со ссылкой на суды мегаполиса.

В Шымкенте мужчина предстал перед судом по ч.1 ст. 256 (пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма, а равно изготовление, хранение с целью распространения или распространение материалов указанного содержания) УК.

"Подсудимый в июле 2024 года, находясь в бане, встретившись с М., Е. и Ж. и поддержав террористическую организацию "Братья-мусульмане" (аль-Ихван аль-Муслимун), пропагандировал призыв к участию в вооруженном джихаде, призывал стать шахидом и принять участие в хижрате", - отмечается в сообщении суда.

В ходе рассмотрения дела прокурор просил назначить наказание подсудимому в виде лишения свободы. Сам подсудимый, признав вину в полном объеме, просил назначить более мягкий вид наказания.

В итоге судом казахстанец признан виновным по ст.256 ч.1 УК и ему назначено 5 лет лишения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Согласно части 1 статьи 256 УК РК, пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма наказываются лишением свободы на срок от пяти до девяти лет с конфискацией имущества.

Ранее в Алматы, а также в Алматинской области и области Ұлытау задержаны 5 граждан Казахстана. Они подозреваются в организации религиозно-экстремистской деятельности.

Жителя Шымкента осудили на 8 лет лишения свободы за пропаганду терроризма через социальные сети и призыв граждан к джихаду.