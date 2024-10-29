"Призывал людей к джихаду": шымкентца осудили за пропаганду терроризма

Жителя Шымкента осудили на 8 лет лишения свободы за пропаганду терроризма через социальные сети и призыв граждан к джихаду, передает NUR.KZ со ссылкой на суды города.

"Подсудимый через разные социальные сети распространял материалы по пропаганде терроризма. Кроме того, в целях организации террористической и экстремистской деятельности призывал людей к джихаду", - сообщается на сайте судов Шымкента.

Так, подсудимого Т. признали виновным в совершении уголовных правонарушений по части 1 статьи 256, части 1 статьи 259 УК РК. Ему назначено 8 лет лишения свободы.

Согласно части 1 статьи 256 УК РК, пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма наказываются лишением свободы на срок от пяти до девяти лет с конфискацией имущества.

В соответствии с частью 1 статьи 259 УК РК, вербовка или подготовка либо вооружение лиц в целях организации террористической либо экстремистской деятельности наказывается лишением свободы на срок от восьми до 12 лет с конфискацией имущества.