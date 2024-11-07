Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанку наказали за прямые эфиры в TikTok

Опубликовано:

Девушка держит в руках телефон
Девушка с телефоном. Иллюстративное фото: Aum racha / Getty Images

Жительницу Шымкента осудили за стримы в TikTok. Ее обвинили в действиях, направленных на разжигание религиозной розни, передает NUR.KZ со ссылкой на городской суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, уголовное дело в отношении подсудимой рассмотрели в межрайонном суде по уголовным делам Шымкента. Ее обвинили по ч.1 ст.174 УК (совершение умышленных действии, направленных на разжигание религиозной розни).

"Подсудимая, придерживаясь "неотенгризма", около года проводила прямые эфиры в социальной сети TikTok, в ходе которых публично совершила умышленные действия, направленные на разжигание религиозной розни, высказывая оправдывающее необходимость осуществления религиозной розни против приверженцев исламской религии", - установил суд.

Прокурор просил суд назначить подсудимой наказание в виде ограничения свободы. Сама казахстанка вину признала и просила назначить нестрогое наказание.

Суд учел наличие смягчающего обстоятельства в виде чистосердечного раскаяния. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Женщину признали виновной. Ей назначили наказание в виде двух лет ограничения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.174 УК РК умышленные действия, направленные на разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни, на оскорбление национальной чести и достоинства либо религиозных чувств граждан, а равно пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, сословной, национальной, родовой или расовой принадлежности, если эти деяния совершены публично или с использованием масс-медиа, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ, а равно путем изготовления или распространения литературы или иных носителей информации, пропагандирующих социальную, национальную, родовую, расовую, сословную или религиозную рознь, наказываются штрафом в размере от 2000 до 7000 МРП (от 7 384 000 до 25 844 000 тенге) либо ограничением свободы на срок от двух до семи лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2184519-kazahstanku-nakazali-za-pryamye-efiry-v-tiktok/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie