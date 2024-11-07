Казахстанку наказали за прямые эфиры в TikTok

Жительницу Шымкента осудили за стримы в TikTok. Ее обвинили в действиях, направленных на разжигание религиозной розни, передает NUR.KZ со ссылкой на городской суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, уголовное дело в отношении подсудимой рассмотрели в межрайонном суде по уголовным делам Шымкента. Ее обвинили по ч.1 ст.174 УК (совершение умышленных действии, направленных на разжигание религиозной розни).

"Подсудимая, придерживаясь "неотенгризма", около года проводила прямые эфиры в социальной сети TikTok, в ходе которых публично совершила умышленные действия, направленные на разжигание религиозной розни, высказывая оправдывающее необходимость осуществления религиозной розни против приверженцев исламской религии", - установил суд.

Прокурор просил суд назначить подсудимой наказание в виде ограничения свободы. Сама казахстанка вину признала и просила назначить нестрогое наказание.

Суд учел наличие смягчающего обстоятельства в виде чистосердечного раскаяния. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Женщину признали виновной. Ей назначили наказание в виде двух лет ограничения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.174 УК РК умышленные действия, направленные на разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни, на оскорбление национальной чести и достоинства либо религиозных чувств граждан, а равно пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, сословной, национальной, родовой или расовой принадлежности, если эти деяния совершены публично или с использованием масс-медиа, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ, а равно путем изготовления или распространения литературы или иных носителей информации, пропагандирующих социальную, национальную, родовую, расовую, сословную или религиозную рознь, наказываются штрафом в размере от 2000 до 7000 МРП (от 7 384 000 до 25 844 000 тенге) либо ограничением свободы на срок от двух до семи лет, либо лишением свободы на тот же срок.