"Призывала к агрессии": казахстанку осудили за видео в TikTok

Жительницу Мангистауской области признали виновной в разжигании социальной и национальной розни через TikTok, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, уголовное дело по ч.1 ст.174 УК (разжигание социальной, национальной розни) рассмотрели в Жанаозенском городском суде Мангистауской области.

"16 апреля 2024 года подсудимая через социальную сеть TikTok умышленно опубликовала видео, в котором призывала людей к агрессии и совершению насильственных действий, тем самым разжигала социальную и национальную рознь", - установил суд.

Позиция сторон была следующей: прокурор просил суд признать женщину виновной по предъявленному обвинению и назначить ей наказание в виде 4 лет ограничения свободы, а также лишить права заниматься публичной деятельностью сроком на 10 лет и привлечь к принудительному труду по 100 часов ежегодно в течение всего срока отбывания наказания.

Подсудимая, не признав свою вину, просила вынести оправдательный приговор. Однако, по информации суда, ее вина была доказана показаниями свидетелей, заключением психолого-филологической экспертизы, а также другими доказательствами, собранными по делу.

Суд при назначении наказания учел наличие несовершеннолетних детей как смягчающее обстоятельство. Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

Женщину признали виновной. Ей назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года с лишением права заниматься публичной деятельностью, организацией и участием в различных мероприятиях сроком на 3 года, а также привлечением к принудительному труду по 100 часов ежегодно в течение всего срока отбывания наказания.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что житель Восточно-Казахстанской области оказался в суде из-за ролика, который он разместил в TikTok. Его обвиняли в унижении чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. Суд исследовал материалы дела и вынес оправдательный приговор.

Помимо этого, жительницу Шымкента осудили за стримы в TikTok. Ее обвинили в действиях, направленных на разжигание религиозной розни. Женщине назначили наказание в виде двух лет ограничения свободы.