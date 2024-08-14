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"Накрыли" офис с оборудованием интернет-мошенников: спецоперация прошла в Алматы (видео)

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Задержанный и SIM-карты
Задержанный и SIM-карты. Фото: polisia.kz

Спецоперацию провели сотрудники полиции в Алматы. В результате задержан уроженец Павлодара, которого нашли в офисе с сотнями SIM-карт, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Спецоперацию провели сотрудники криминальной полиции Алматы вместе с Центром по борьбе с киберпреступностью МВД РК, сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Задержан 30-летний уроженец Павлодара, в съемном арендованном офисе которого обнаружен SIM-box с 512 слотами и 1 620 SIM-картами.

"Данное оборудование используется интернет-мошенниками для активации различных интернет-сервисов и мессенджеров, оставаясь при этом анонимными.

Кроме того, оно используется для регистрации аккаунтов, через которые в последующем мошенники обзванивают казахстанцев, находясь фактически в другой стране", - объяснил начальник управления криминальной полиции ДП Алматы Максат Канапяев.

Задержанный сообщил, что согласился на работу, которая заключается в настройке и подключении данного оборудования и в периодической замене SIM-карт в слотах.

Его показания проверят в рамках уголовного дела по статье 213 УК РК.

В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация распространению не подлежит.

Отметим, согласно статье 213 УК РК, неправомерные изменение идентификационного кода абонентского устройства сотовой связи, устройства идентификации абонента, а также создание, использование, распространение программ для изменения идентификационного кода абонентского устройства наказываются:

  • штрафом в размере до 2 тыс. МРП (7,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере;
  • либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов;
  • либо ограничением свободы на срок до 2 лет;
  • наказываются лишением свободы на срок до 5 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2148750-obzvanivayut-kazahstancev-nahodyas-v-drugoy-strane-specoperaciyu-provela-policiya-almaty/

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