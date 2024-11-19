Оборудование с сотнями SIM-карт для интернет-мошенничества нашли в Алматы
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В Алматы пресечена деятельность, связанная с использованием оборудования для интернет-мошенничества, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру города.
При координации надзорного ведомства сотрудниками Cyberpol Управления криминальной полиции Алматы задержан гражданин Р., подозреваемый в использовании оборудования "SIM box" для организации мошеннических схем.
В ходе осмотра арендованной квартиры обнаружено оборудование с 32 слотами для SIM-карт, а также 285 SIM-карт, принадлежащих сотовому оператору.
"Устройство использовалось для активации интернет-сервисов и мессенджеров таких как WhatsАpp и Telegram, что позволяло мошенникам регистрировать анонимные аккаунты и обзванивать граждан Казахстана, находясь за пределами страны", - сообщили в прокуратуре.
Со слов задержанного, предложение о работе он получил через мессенджер Telegram, где ему поручили настроить и обслуживать оборудование, а также регулярно менять SIM-карты.
За выполнение этих задач обещали высокую оплату, признался он.
Летом в Астане была пресечена преступная деятельность группы злоумышленников, использующих так называемые SIM-боксы (устройства для подмены абонентских номеров и изменения географической локации), через которые незаконно активировались аккаунты в социальных сетях, электронных мессенджерах, а также осуществлялись телефонные звонки с подменных номеров.
Также летом жителя Костанайской области задержали по подозрению в продаже виртуальных номеров. У него изъяли 1500 SIM-карт. Возбуждено уголовное дело.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2189648-oborudovanie-s-sotnyami-sim-kart-dlya-internet-moshennichestva-nashli-v-almaty/