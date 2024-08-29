Спецназ нагрянул в арендованную иностранцем квартиру в Семее (видео)

В квартире, которую снимал иностранец в Семее, стражи порядка нашли аппаратуру, которая могла использоваться в мошеннических схемах по обзвону казахстанцев, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает новостной Telegram-канал ведомства, сотрудниками управления криминальной полиции области Абай был установлен иностранный гражданин.

"В съемной квартире в Семее он подключал к сетям сотовой связи аппаратуру GSM-box, предназначенную для регистрации виртуальных абонентских номеров.

Данная аппаратура должна была использоваться в мошеннических схемах по обзвону граждан Казахстана по наработанной схеме, представляясь сотрудниками банков и госорганов", - пояснили в МВД.

По факту неправомерного изменения идентификационного кода абонентского устройства сотовой связи, устройства идентификации абонента, а также создания, использования, распространения программ для изменения идентификационного кода абонентского устройства начато досудебное расследование.

"Устанавливаются лица, пострадавшие от действий подозреваемого", - добавили в ведомстве.

Отметим, что по ч.1 ст.213 УК КР изменение идентификационного кода абонентского устройства сотовой связи, создание дубликата карты идентификации абонента сотовой связи, если эти действия совершены без согласия производителя или законного владельца, наказываются штрафом в размере до 160 МРП (590 720 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток.

Согласно ч.2.ст.213 УК КР неправомерные создание, использование, распространение программ, позволяющих изменять идентификационный код абонентского устройства сотовой связи или создавать дубликат карты идентификации абонента сотовой связи, наказываются штрафом в размере до 2000 МРП (7 384 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.