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Домработницу из Астаны подозревают в краже ювелирных изделий на 10 млн тенге

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Ювелирные изделия
Ювелирные изделия. Иллюстративное фото: pixabay.com

27-летюю жительницу Астаны подозревают в краже ювелирных изделий общей стоимостью 10 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на информационный портал МВД Polisia.kz.

По данным МВД, полицейские установили 27-летнюю подозреваемую в совершении квартирной кражи.

"Женщина работала помощницей по дому у потерпевшей. На протяжении шести месяцев она приходила на работу дважды в неделю. Пользуясь доверием хозяйки и имея свободный доступ в жилое помещение, она неоднократно похищала ювелирные украшения, которые впоследствии сдавала в ломбарды.

Общая сумма ущерба составила 10 млн тенге. Также выяснилось, что среди похищенных ценностей были серьги от Tiffany и бриллиантовое кольцо от бренда Casato. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование", - рассказали в МВД.

В декабре этого года в Алматы был задержан 35-летний мужчина, который подозревается в совершении двойной кражи у своей родственницы. По версии полиции, он украл у нее дорогие украшения.

Также сообщалось, что в Карагандинской области задержали 49-летнюю женщину по подозрению в совершении нескольких квартирных краж. Общий ущерб составил два миллиона тенге.

В сентябре сообщалось, что кражу золотых изделий на сумму 460 тыс. тенге расследуют в Акмолинской области. В полиции рассказали, что подозреваемая уничтожила похищенное имущество.

Также в сентябре мы писали, что золотые украшения на 1,5 млн тенге исчезли у астанчан после найма сиделки.

Добавим, что согласно статье 188 УК РК, кража наказывается:

  • исправительными работами или штрафом до 3 тыс. МРП (10,3 млн тенге);
  • либо привлечением к общественным работам до 1200 часов;
  • либо ограничением свободы до 7 лет; либо лишением свободы до 10 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2206851-domrabotnicu-iz-astany-podozrevayut-v-krazhe-yuvelirnyh-izdeliy-na-10-mln-tenge/

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