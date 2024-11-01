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Женщину задержали в Карагандинской области после пропажи золота

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Драгоценности на руке женщины
Драгоценности. Иллюстративное фото: pexels.com

49-летнюю женщину задержали сотрудники полиции Карагандинской области по подозрению в совершении нескольких квартирных краж. Общий ущерб составил два миллиона тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники отдела полиции Сарани по подозрению в квартирной краже установили и задержали 49-летнюю женщину.

Несмотря на принадлежность к слабому полу, она, по версии следствия, оказалась предполагаемым домушником.

Задержанная днем, подобрав ключи, проникла в квартиру 39-летней жительницы города и похитила золотые изделия - цепочку, браслет, кулон, три кольца, три пары сережек.

Общая сумма ущерба составила два миллиона тенге. Задержанная дала признательные показания. Вещественные доказательства изъяты.

В ведомстве также установили причастность подозреваемой к трем аналогичным преступлениям, которые она совершила как в Сарани, так и в Осакаровском районе и Павлодарской области.

Выявленные факты объединены в одно уголовное дело. Проводится расследование. В отношении подозреваемой выбрана мера пресечения в виде ареста.

Добавим, что по ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (до 3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее сообщалось, что при таможенном контроле в аэропорту Алматы в одной из почтовых посылок были обнаружены ювелирные изделия с бриллиантами, прибывшие из США, под видом игрушек с недостоверными документами. По иску транспортной прокуратуры Турксибский районный суд передал изъятые ювелирные изделия общей стоимостью 60 млн тенге в собственность государства.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2181758-zhenshchinu-zaderzhali-v-karagandinskoy-oblasti-posle-propazhi-zolota/

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