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Золотые украшения на 1,5 млн тенге исчезли у астанчан после найма сиделки

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Пенсионер расстроен
Расстроенный мужчина. Иллюстративное фото: Sinenkiy / Getty Images

Сумка с золотыми украшениями исчезла из дома астанчан после того, как хозяева наняли сиделку пожилому мужчине, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным официального медиапортала МВД Polisia.kz, в Астане подозреваемая женщина работала сиделкой у престарелого мужчины.

"Во время работы она обнаружила в шкафу спальни сумку с золотыми украшениями, в которой находилось 12 колец, одни часы, две пары сережек и цепочка. Помощница переложила сумку в другое место, и, поняв, что никто не интересуется содержимым, решилась на кражу. После этого женщина продолжала работать в доме, не вызывая подозрений", - рассказали в полиции.

Сообщается, что хозяева обратились в полицию после того, как заметили пропажу драгоценностей, правоохранители установили 47-летнюю подозреваемую. По данным МВД, она призналась, что за один раз вынесла все украшения и сдала их в ломбард.

По данному факту возбуждено уголовное дело, а ювелирные изделия возвращены владельцам.

На прошлой неделе сообщалось, что 20-летнего парня подозревают в краже золотых колец у жительницы Астаны. По версии полиции, он два раза приходил к ней в гости и оба раза совершал кражи. До этого 20-летняя астанчанка в ночном клубе завела новое знакомство, но в результате потеряла сумку, в которой находились деньги и золотой кулон. Подозреваемую задержали.

Также мы писали, что из шкафчика медсестры в больнице Астаны выкрали украшения почти на 1 млн тенге. Кроме того, жительница столицы обратилась в полицию из-за кражи украшений - по ее словам, драгоценности забрал парень после свидания.

Добавим, что согласно статье 188 УК, кража наказывается:

  • штрафом в размере до одной тысячи МРП (3,6 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере;
  • либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов;
  • либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2164804-sidelku-podozrevayut-v-krazhe-ukrasheniy-na-1-5-mln-tenge-u-svoego-rabotodatelya-v-astane/

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