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Страх перед законом заставил акмолинку избавиться от улик

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Кольца в коробке
Женщина берет украшение. Иллюстративное фото: simon2579 / Getty Images

Кражу золотых изделий на сумму 460 тыс. тенге расследуют в Акмолинской области. Подозреваемая уничтожила похищенное имущество, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, заявление о квартирной краже в поселке Аршалы поступило в местный отдел полиции 30 июля.

Потерпевшая сообщила, что в ее отсутствие неизвестные проникли в дом и похитили сумку, в которой находились документы, золотые украшения и небольшая сумма денег.

По факту кражи полицейские инициировали досудебное расследование и провели ряд оперативно-розыскных мероприятий.

В течение нескольких недель была проведена работа по установлению подозреваемых. Проверялись ломбарды и другие возможные места сбыта ювелирных украшений. Также стражи порядка проверяли людей, ранее судимых за аналогичные преступления.

В результате принятых мер оперативники выяснили, что к краже может быть причастна жительница поселка Аршалы.

"Установлено, что женщина, воспользовавшись отсутствием хозяйки, проникла в дом и совершила кражу сумки. Однако, испугавшись уголовной ответственности, она выбросила сумку вместе с украшениями и документами в ближайший мусорный бак, оставив себе только наличные деньги", - рассказали в МВД.

Впоследствии мусор, находившийся в баке, был сожжен вместе с похищенным. В рамках расследования полицейские устанавливают обстоятельства преступления.

"Подозреваемая дала признательные показания", - уточнили в ведомстве.

Добавим, что по ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (до 3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере. Также предусмотрено привлечение к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее стало известно, что жителя Астаны заподозрили в четырех кражах за сутки. В столице запчасти и аксессуары пропали через разбитые окна сразу из четырех автомобилей.

А из машины жителя Алматы украли барсетку с 23 млн тенге. Мужчина ненадолго оставил свой автомобиль, а когда вернулся, то обнаружил разбитое стекло и пропажу денег. По версии полиции, преступление могло быть совершено по наводке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2166753-strah-pered-zakonom-zastavil-akmolinku-izbavitsya-ot-ulik/

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