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"Выжидал момента": алматинца подозревают в краже дорогих украшений Cartier у родственницы

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Руки в наручниках
Наручники. Иллюстративное фото: pexels.com

В Алматы задержан 35-летний мужчина, который подозревается в совершении двойной кражи у своей родственницы, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В Алматы стражи порядка задержали 35-летнего подозреваемого в квартирной краже. По данным следствия, потерпевшая, проживая летом в Алматы у родственников, стала жертвой преступления.

"Супруг сестры воспользовался моментом, когда женщина покинула квартиру, и сделал дубликат ключей. Затем он выехал в Талдыкорган и выжидал удобного момента для совершения кражи. Убедившись, что дома никого нет, он проник в квартиру и похитил золотые изделия Cartier, а также норковую шапку. Подозреваемый сдал золотое изделие в ломбард и причинил материальный ущерб на сумму 810 000 тенге.

Но из-за нехватки нужной суммы для покрытия долгов он вновь вернулся в квартиру. На этот раз объектами его преступления стали золотые кольца и серьги", - говорится в сообщении полиции.

В ходе расследования полиция установила личность злоумышленника. Как оказалось, мужчина пошел на преступление из-за материальных трудностей.

Задержанный заключен под стражу, ведется следствие.

Ранее сообщалось, что в Кызылординской области задержали подозреваемого в совершении серии квартирных краж в то время, когда хозяева отсутствовали дома. Был задержан 37-летний местный житель, подозреваемый в преступлении.

В Астане был также задержан молодой мужчина, которого подозревают в краже золотых колец у жительницы Астаны. По версии полиции, он два раза приходил к ней в гости и оба раза совершал кражи.

Ранее подозреваемых в квартирных кражах задержали и сотрудники полиции Алматы. По данным следствия, была установлена их причастность к четырем кражам в городе.

Мы также писали о случае в Астане, когда житель Астаны не дал деньги в долг своему другу, после чего 620 тыс. тенге были украдены из барсетки квартиранта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2201183-vyzhidal-momenta-almatinca-podozrevayut-v-krazhe-dorogih-ukrasheniy-cartier-u-rodstvennicy/

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