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"Проработала всего дня": домработницу в Астане подозревают в краже золота на миллион тенге

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Украшения в коробочке
Украшения. Иллюстративное фото: Olena Ruban/Getty Images

В Астане задержана 28-летняя женщина, подозреваемая в краже золотых украшений у работодателя. Речь идет об ущербе в миллион тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции города.

О краже столичная полиция сообщила в Instagram-аккаунте. Отмечается, что с заявлением обратилась жительница города, которая сообщила о краже из квартиры золотых изделий. Подозрение сразу пало на домработницу, работавшую в семье с недавнего времени.

"Со слов заявительницы, 28-летнюю женщину она нашла на сайте объявлений и решила воспользоваться ее услугами. Пропажу драгоценностей владелица обнаружила не сразу.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела полиции района Алматы бывшая работница была найдена. Установлено, что проработав всего два дня, женщина во время уборки нашла в шкафу ювелирные изделия. Воспользовавшись отсутствием хозяев, злоумышленница завладела тремя золотыми кольцами, двумя парами золотых сережек и золотой цепочкой, причинив материальный ущерб на сумму 1 млн тенге. Похищенное она сдала в ломбард, а вырученными деньгами распорядилась по своему усмотрению", — сообщили в полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование. Задержанная женщина в краже призналась.

Сейчас, по данным полиции, проверяется ее причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Напомним, в начале года жительница Астаны заявила, что из ее квартиры украли золотые украшения на 230 тыс. тенге. Полиция задержала подозреваемого – он оказался другом ее дочери.

На рынке в Туркестанской области у маленькой девочки из ушей украли золотые серьги в тот момент, когда ее мать искала такси. Полицейские задержали подозреваемую.

Летом прошлого года мы писали, что у жительницы Акмолинской области украли золотые изделия на сумму 4 млн тенге. Была задержана 35-летняя женщина, которая признала свою вину.

Согласно статье 188 УК РК, кража наказывается:

  • исправительными работами или штрафом до 3 тыс. МРП (более 11 млн тенге);
  • либо привлечением к общественным работам до 1200 часов;
  • либо ограничением свободы до 7 лет;
  • либо лишением свободы до 10 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2104539-prorabotala-vsego-dnya-domrabotnicu-v-astane-podozrevayut-v-krazhe-zolota-na-million-tenge/

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