"Отомстил за Жуму": соседи рассказали подробности убийства во дворе дома в Павлодаре

Соседи рассказали подробности убийства, произошедшего во дворе многоэтажки по улице Муткенова, 53 в Павлодаре. По словам жителей, причиной стал конфликт, случившийся в этом же месте двумя годами ранее, передает корреспондент NUR.KZ.

Жительница многоэтажки рассказала, что услышала крики уже после совершения преступления. В их двор съехались полицейские, а сосед, который взялся за нож, не пытался скрыться.

По мнению женщины, причиной стала смерть другого соседа в июне 2022 года. Мужчина получил удар кулаком, упал и ударился об асфальт.

"2 года назад произошел инцидент. Мужчины выпивали, получилось так, что один нечаянно толкнул другого и тот в итоге скончался. И вот этот, который порезал человека, он сказал: "Я отомстил за Жуму", - поделилась жительница дома.

Жертвой кровавой расправы, произошедшей накануне, по словам местных жителей, стал тот самый мужчина, который ударил соседа кулаком двумя годами ранее и тот скончался.

"Муж мне сказал, что умер наш сосед, его порезали. Сначала встретили с ножом у дверей, протыкали ему грудь, брюшную полость. В итоге, когда человек упал, он ему еще перерезал шею, горло. В общем, порезал как барана", - поделилась жительница дома №53 по улице Муткенова.

Напомним, ранее в Сети появились кадры убийства мужчины в Павлодаре. Отмечалось, что один человек во дворе дома перерезал горло другому и просто спокойно сел отдохнуть. В ДП региона сообщили, что задержали подозреваемого. Мужчина водворен в ИВС.

В декабре 2022 года павлодарца приговорили к 1,5 годам лишения свободы за смерть по неосторожности. Мужчину признали виновным в том, что он ударил кулаком соседа, тот упал на асфальт и попал в больницу. Впоследствии от полученной травмы мужчина скончался. Конфликт разгорелся из-за мусора.