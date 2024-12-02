Семейную пару убили в Алматы

В соцсетях появилась информация, что в Алматы в собственном доме найдены убитыми супруги-пенсионеры. В полиции прокомментировали эти данные.

Изначально об убийстве пары сообщил Telegram-канал CMN.KZ.

По его данным, убитым мужчине и женщине было 87 и 89 лет соответственно.

Их тела с ножевыми ранениями были обнаружены в частном доме в конце ноября.

"По подозрению в убийстве задержали жительницу города. Предположительно, у женщины был конфликт с пенсионерами, в результате чего она нанесла пожилым людям ножевые ранения, от чего последние скончались", - говорится в публикации.

В Департаменте полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ подтвердили информацию об убийстве.

"По факту убийства Управлением полиции Турксибского района возбуждено уголовное дело.

Подозреваемая задержана и взята по стражу. По предварительным данным, 56-летняя женщина убила своих знакомых в результате ссоры", - рассказали в полиции.

Другие обстоятельства дела устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алматинской области двое мужчин приговорены к 17 годам лишения свободы за убийство студентки, совершенное с особой жестокостью из корыстных побуждений.

А в области Ұлытау два брата задушили, а после сожгли тело знакомого. Одного из них приговорили к 15 годам заключения.

Добавим, что, согласно статье 99 УК РК, убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, двух или более лиц наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.