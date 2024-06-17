Мужчину зарезали после слов "хочешь, убей" в Актюбинской области

В Актюбинской области пенсионер зарезал младшего брата ножом после требований не пить водку. За убийство его приговорили к 8 годам лишения свободы, передает "Диапазон".

Как сообщает издание, 65-летний мужчина жил в поселке Мартукского района вместе со своим братом, который работал на вахте. Пенсионер злоупотреблял алкоголем и как-то пришел домой нетрезвым, к тому же продолжил пить водку.

Между мужчинами случился скандал, младший брат ругал старшего и требовал, чтобы тот больше не пил. На эмоциях младший брат схватил нож. Со словами "Хочешь, на, убей" он передал нож родственнику.

Пьяный пенсионер взял этот нож и ударил им в грудь своего младшего брата, от ранения тот умер на месте.

Мужчину за убийство судили в специализированном суде по уголовным делам. Обвиняемый в суде рассказал, что в тот день он пил водку, младший брат его ругал, а что было дальше - не помнит. Проснулся утром и обнаружил в кухне мертвого родственника. Вину в преступлении он полностью признал.

Суд приговорил пенсионера к 8 годам лишения свободы. Также ему назначили принудительное лечение от алкогольной зависимости.

Ранее в Сети появилось видео убийства мужчины во дворе дома в Павлодаре. В полиции сообщили, что подозреваемого в преступлении задержали и водворили в ИВС.

Позже соседи рассказали подробности убийства. По словам местных жителей, причиной стал конфликт, случившийся в этом же месте двумя годами ранее.

А в Астане словесная ссора в одном из ночных клубов обернулась покушением на убийство. Потерпевший получил многочисленные ножевые ранения в жизненно важные органы, но благодаря своевременно оказанной медицинской помощи остался жив. Нападавшего осудили на 9 лет лишения свободы.