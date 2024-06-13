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Словесный конфликт обернулся покушением на убийство в Астане

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Мужчина держит нож в руке
Мужчина с ножом. Иллюстративное фото: Kevin Brine / Getty Images

Словесный конфликт в одном из ночных клубов Астаны обернулся покушением на убийство - нападавший был осужден на 9 лет лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру города.

Согласно материалам дела, виновный в состоянии алкогольного опьянения попросил закурить у потерпевшего, однако получил отказ. После, как заявили в прокуратуре, мужчина беспричинно нанес многочисленные ножевые ранения в жизненно важные органы потерпевшего.

Здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив, отметили в надзорном ведомстве.

"Несмотря на то, что подсудимый свою вину не признал, государственным обвинителем в суде полностью доказана его вина. Правонарушитель осужден к 9 годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, в марте произошла похожая история. В полиции Алматы сообщили, что между охранником и жителем ЖК произошел конфликт, в результате чего 45-летний мужчина нанес секьюрити телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

А на днях убийство мужчины попало на камеру наблюдения в Атырау. Сообщалось, что между двумя мужчинами на рынке произошел конфликт - один стал наносить удары другому. Потерпевший скончался в больнице.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2116998-poprosil-zakurit-slovesnyy-konflikt-obernulsya-pokusheniem-na-ubiystvo-v-astane/

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