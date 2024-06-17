"Перерезал горло и сел отдохнуть": мужчину убили во дворе дома в Павлодаре

В Сети появилось видео убийства мужчины во дворе дома в Павлодаре. Преступление прокомментировали в департаменте полиции региона, сообщив, что подозреваемого задержали, передает NUR.KZ.

"В Павлодаре взрослый мужчина по неизвестной причине перерезал горло другому человеку и просто спокойно сел отдохнуть", - говорится в подписи к опубликованным кадрам.

Также в Сети появилась запись с камеры видеонаблюдения.

В ДП Павлодарской области сообщили, что подозреваемый задержан и водворен в ИВС УП Павлодара.

"Следствием по факту убийства проводится расследование. Обстоятельства и причины совершения преступления будут установлены в ходе расследования.

В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация не подлежит разглашению", - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Добавим, что согласно ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Ранее жителя Павлодарской области приговорили к 11 годам лишения свободы за убийство сожительницы. В ходе следствия мужчина признался, что избил гражданскую супругу, а когда понял, что она мертва, расчленил тело, вывез и выкинул в реку.