Хищение 200 млн тенге: в Астане осужден экс-глава "КазАвтоЖол"

В Астане оглашен приговор экс-главе АО "НК КазАвтоЖол" за хищение бюджетных средств, выделенных на ремонт автодороги "Жаксы-Есиль-Бузулук" и мост, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

"Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны вынес приговор бывшему председателю АО "НК КазАвтоЖол" и генеральному подрядчику за хищение государственных средств в размере 200 млн тенге, выделенных на ремонт автодороги "Жаксы-Есиль-Бузулук", включая строительство моста через реку Ишим.

Доказано, что договор был заключен с нарушениями, а аванс растрачен. Работы по проекту так и не начались", - говорится в сообщении ведомства.

В итоге осужденные приговорены к 8 годам лишения свободы. Кроме того, суд взыскал причиненный государству ущерб.

Приговор не вступил в законную силу.

Расследование в отношении бывшего председателя АО "НК "КазАвтоЖол" и генерального подрядчика было завершено осенью.

Отметим, в апреле этого года сообщалось, что экс-председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" Аскар Муратулы был задержан по подозрению в совершении хищения бюджетных средств в особо крупном размере, путем незаконного проведения государственных закупок из одного источника.

В феврале 2022 года Муратулы ушел с поста председателя правления "КазАвтоЖол", который он занимал с апреля 2021 года.

Мы также писали, что бывшего руководителя Павлодарского областного филиала "КазАвтоЖола" и его подчиненного приговорили к лишению свободы. Экс-чиновника обвинили в получении взятки в 4 млн тенге.

А в начале года замдиректора филиала "КазАвтоЖол" по Жамбылской области и еще двоих человек арестовали по подозрению в хищении крупной суммы из бюджетных средств.