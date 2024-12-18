Хищение 200 млн тенге: в Астане осужден экс-глава "КазАвтоЖол"
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В Астане оглашен приговор экс-главе АО "НК КазАвтоЖол" за хищение бюджетных средств, выделенных на ремонт автодороги "Жаксы-Есиль-Бузулук" и мост, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.
"Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны вынес приговор бывшему председателю АО "НК КазАвтоЖол" и генеральному подрядчику за хищение государственных средств в размере 200 млн тенге, выделенных на ремонт автодороги "Жаксы-Есиль-Бузулук", включая строительство моста через реку Ишим.
Доказано, что договор был заключен с нарушениями, а аванс растрачен. Работы по проекту так и не начались", - говорится в сообщении ведомства.
В итоге осужденные приговорены к 8 годам лишения свободы. Кроме того, суд взыскал причиненный государству ущерб.
Приговор не вступил в законную силу.
Расследование в отношении бывшего председателя АО "НК "КазАвтоЖол" и генерального подрядчика было завершено осенью.
Отметим, в апреле этого года сообщалось, что экс-председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" Аскар Муратулы был задержан по подозрению в совершении хищения бюджетных средств в особо крупном размере, путем незаконного проведения государственных закупок из одного источника.
В феврале 2022 года Муратулы ушел с поста председателя правления "КазАвтоЖол", который он занимал с апреля 2021 года.
Мы также писали, что бывшего руководителя Павлодарского областного филиала "КазАвтоЖола" и его подчиненного приговорили к лишению свободы. Экс-чиновника обвинили в получении взятки в 4 млн тенге.
А в начале года замдиректора филиала "КазАвтоЖол" по Жамбылской области и еще двоих человек арестовали по подозрению в хищении крупной суммы из бюджетных средств.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2201769-hishchenie-200-mln-tenge-v-astane-osuzhden-eks-glava-kazavtozhol/