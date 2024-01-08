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В хищении более 194 млн тенге подозревают должностных лиц филиала "КазАвтоЖол"

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Задержание подозреваемых
Задержание подозреваемых. Кадр из видео: t.me/antikornews

Замдиректора филиала "КазАвтоЖол" по Жамбылской области и еще двоих человек арестовали по подозрению в хищении крупной суммы из бюджетных средств, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

"Антикоррупционной службой по Жамбылской области проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц Жамбылского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере при строительстве пункта попуска "Кордай" в Жамбылской области", – говорится в сообщении.

Предварительная сумма ущерба составляет более 194 млн тенге.

Отмечается, что с санкции суда все подозреваемые – заместитель директора филиала "КазАвтоЖол", представитель подрядной организации и эксперт технического надзора – заключены под стражу.

Следствие продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Напомним, ранее в Сети появилась информация, что проводятся следственные мероприятия в отношении руководителей филиала "КазАвтоЖол" по Жамбылской области. Представители Антикора подтверждали, что было начато досудебное расследование.

Кроме того, осенью сообщалось, что в деятельности Акмолинского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" выявлен факт неправомерного заключения договора. По данной сделке планировался капитальный ремонт автодороги республиканского значения "Жаксы – Есиль – Бузулук" со строительством нового моста на сумму 2,3 млрд тенге.

"Как выяснилось, данный мост не находился в состоянии, требующем безотлагательного экстренного вмешательства, каких-либо иных обстоятельств непреодолимой силы и технологических нарушений, препятствовавших проведению конкурентных процедур, также не имелось", – отмечали тогда в Главной транспортной прокуратуре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2054467-v-hischenii-bolee-194-mln-tenge-podozrevayut-dolzhnostnyh-lits-filiala-kazavtozhol/

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