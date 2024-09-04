Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Дело экс-главы "КазАвтоЖол" передали в суд

Опубликовано:

Уголовное дело лежит на столе
Уголовное дело. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Завершено расследование в отношении бывшего председателя АО "НК "КазАвтоЖол" и генерального подрядчика, передает NUR.KZ со ссылкой на главную транспортную прокуратуру.

Их подозревают в хищении государственных средств, выделенных на капитальный ремонт автодороги "Жаксы - Есиль - Бузулук", включая строительство моста через реку Ишим.

По версии следствия, руководством АО "НК "КазАвтоЖол" был незаконно заключен договор способом из одного источника, с оказанием необоснованного предпочтения подрядчику и передачей аванса в размере 200 млн тенге, который использован не по назначению.

Транспортной прокуратурой дело направлено в суд Астаны.

Отметим, в апреле этого года сообщалось, что экс-председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" Аскар Муратулы был задержан по подозрению в совершении хищения бюджетных средств в особо крупном размере, путем незаконного проведения государственных закупок из одного источника.

В феврале 2022 года Муратулы ушел с поста председателя правления "КазАвтоЖол", который он занимал с апреля 2021 года.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2156977-delo-eks-glavy-kazatozhol-peredali-v-sud/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie