Дело экс-главы "КазАвтоЖол" передали в суд

Завершено расследование в отношении бывшего председателя АО "НК "КазАвтоЖол" и генерального подрядчика, передает NUR.KZ со ссылкой на главную транспортную прокуратуру.

Их подозревают в хищении государственных средств, выделенных на капитальный ремонт автодороги "Жаксы - Есиль - Бузулук", включая строительство моста через реку Ишим.

По версии следствия, руководством АО "НК "КазАвтоЖол" был незаконно заключен договор способом из одного источника, с оказанием необоснованного предпочтения подрядчику и передачей аванса в размере 200 млн тенге, который использован не по назначению.

Транспортной прокуратурой дело направлено в суд Астаны.

Отметим, в апреле этого года сообщалось, что экс-председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" Аскар Муратулы был задержан по подозрению в совершении хищения бюджетных средств в особо крупном размере, путем незаконного проведения государственных закупок из одного источника.

В феврале 2022 года Муратулы ушел с поста председателя правления "КазАвтоЖол", который он занимал с апреля 2021 года.