Экс-главу филиала "КазАвтоЖола" приговорили к 8 годам колонии

Бывшего руководителя Павлодарского областного филиала "КазАвтоЖола" и его подчиненного приговорили к лишению свободы. Экс-чиновника обвинили в получении взятки в 4 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

По версии следствия, будучи главой филиала "КазАвтоЖола", чиновник настойчиво требовал от предпринимателя денег. Бизнесмен обслуживал несколько трасс республиканского значения. У него попросили взятку в 4 млн тенге за беспрепятственное подписание актов выполненных работ.

Задержание провели сотрудники КНБ, к которым предприниматель обратился после требований чиновника. Под стражей оказался и главный специалист филиала "КазАвтоЖола", который выступал в роли пособника.

Сегодня в суде №2 вынесли приговор обоим. Бывшему руководителю по п.1 ч.3 ст.366 УК РК (Получение взятки путем вымогательства) назначили 8 лет лишения свободы, а его экс-подчиненному - 7 лет колонии.

Отметим, что следствие также предъявило обвинения бывшему руководителю по статье "Злоупотребление должностными полномочиями", однако в этом случае суд его оправдал.

Напомним, в июле 2023 года в КНБ РК сообщали, что пресечена коррупционная деятельность руководства и работников Павлодарского филиала АО "НК "КазАвтоЖол". Фигурантов дела заподозрили в вымогательстве у предпринимателя денежных средств в особо крупном размере. Их взяли под стражу. По данному факту материалы были зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по п.1 ч.3 ст.366 УК РК.

Добавим, что в соответствии с вышеуказанной статьей получение взятки путем вымогательства наказывается штрафом в размере от шестидесятикратной до семидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.