Аскар Муратулы ушел с поста главы АО "НК "КазАвтоЖол"

Аскар Муратулы. Фото: Страница Аскара Муратулы в Facebook

Аскар Муратулы ушел с должности председателя правления АО "НК "ҚазАвтоЖол". Об этом он сообщил на своей официальной странице в Facebook.

"Сегодня у меня последний рабочий день в Национальной компании "КазАвтоЖол". Проекты, которые были выполнены за это время, - это плодотворная работа всех моих коллег. И, конечно же, при вашей повседневной поддержке в социальных сетях и информационном поле.

Согласно поручениям главы государства и правительства страны было охвачено строительными работами по реконструкции 3,6 тысячи километров автодорог республиканского значения.

Из них проезд был обеспечен на 2,2 тысячи километрах, введено в эксплуатацию 324 километра. Также был обеспечен проезд на развязке у рынка "Алтын Орда" в Алматы.

Прошли все процедуры согласования по строительству дороги "Кызылорда - Жезказган". Проект начнется в этом году.

Открыты более 20 объектов придорожного сервиса. Подписано несколько договоров намерения о сотрудничестве с ведущими мировыми банками, а также многосторонних меморандумов с крупными отечественными компаниями.

Создан Общественный Совет и специальная, постоянная Комиссия по обеспечению открытости и прозрачности деятельности Компании. Комиссия будет осуществлять общий контроль в проведении максимально открытых конкурсов и закупок, будет налаживать коммуникации со всеми заинтересованными лицами, устанавливать обратную связь. Все это нацелено на искоренение коррупции, не допущение противозаконных действии.

Хочу выразить огромную благодарность за доверие руководству страны: главе государства Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву, премьер-министру, профильному министерству, а также всем своим коллегам, подрядным организациям, общественникам, и конечно же, дорожникам. Моим коллегам, которые и в летний зной, и в лютый мороз работают на дорогах.

Выражаю благодарность всем представителям средств массовой информации за объективную критику и конструктивный диалог.

И, конечно же, выражаю благодарность вам, дорогие мои друзья и подписчики! Спасибо вам за вашу поддержку! Всем мира и добра!" - написал Муратулы.

Отметим, что Аскар Муратулы занимал пост главы АО "НК "КазАвтоЖол" с 22 апреля минувшего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1954039-askar-muratuly-ushel-s-posta-glavy-ao-nk-kazavtozhol/