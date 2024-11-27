Дела о насилии над воспитанницами детдомов расследуют в Павлодарской области
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Уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области рассказала о преступлениях против половой неприкосновенности воспитанниц детских домов и центров поддержки детей, передает NUR.KZ.
Региональный уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области Сауле Шакенева на своей странице в Instagram сообщила, что в рамках реализации меморандума о сотрудничестве состоялась ее очередная рабочая встреча со старшим помощником прокурора Павлодарской области Атикеевым.
Темой обсуждения стали преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, выявленные в ноябре 2024 года.
"В ходе полного медицинского осмотра специалистами 105 воспитанниц детских домов и центров поддержки детей Павлодарской области в возрасте от 10 до 16 лет были выявлены 11 фактов нарушения половой неприкосновенности", - отметила региональный уполномоченный по правам ребенка.
По словам Сауле Шакеневой, восемь фактов в настоящее время зарегистрированы в ЕРДР, ведется досудебное расследование, подозреваемые установлены и задержаны. Еще три факта проверяются на наличие состава уголовного правонарушения.
Кроме того, в Павлодарской области были установлены два факта сексуального насилия в отношении "домашних" детей.
"Все вышеуказанные противоправные деяния имели место несколько лет назад", - уточнила Сауле Шакенева.
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Ранее стало известно, что в одном из сел Павлодарской области отчима подозревают в изнасиловании падчерицы-девятиклассницы. О преступлении сообщил классный руководитель, которому удалось расположить ребенка к доверительной беседе.
Также уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области рассказала о преступлении в отношении двух несовершеннолетних в одном из районов. Сауле Шакенева уточнила, что потерпевшим оказывается помощь в полном объеме, в том числе психологическая.
Позже в полиции сообщили, что задержанных подозревают в изнасиловании девочки и насильственных действиях сексуального характера в отношении мальчика.
Аким Павлодарской области Асаин Байханов прокомментировал случаи насилия над детьми в регионе и заявил, что испытывает стресс от таких новостей.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2193282-dela-o-nasilii-nad-vospitannicami-detdomov-rassleduyut-v-pavlodarskoy-oblasti/