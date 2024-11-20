Контрабандные сигареты на более 50 миллионов тенге нашли в Костанайской области

На одном из складов областного центра сотрудники полиции выявили и изъяли 126 тысяч пачек сигарет без учетно-контрольных марок на сумму более 50 миллионов тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается в Telegram-канале МВД РК Polisia.kz, полицейские пресекли канал поставки контрабандных сигарет в Костанае на 50 миллионов тенге.

На одном из складов областного центра сотрудники полиции выявили и изъяли 126 тысяч пачек сигарет без учетно-контрольных марок на сумму более 50 миллионов тенге.

"Как установлено, в сентябре местная предпринимательница купила эту партию по цене ниже рыночной у неизвестных, намереваясь впоследствии реализовать сигареты", - сообщили правоохранители.

В настоящее время полицейские проводят дальнейшие мероприятия для выявления канала поставки и всех причастных к противоправной деятельности.

Собранные материалы и изъятое переданы в Управление государственных доходов Костаная.

Напомним, в конце сентября в Мангистауской области в грузовике обнаружили партию из 6,5 млн пачек контрабандных сигарет стоимостью почти 1,5 млрд тенге. По факту экономической контрабанды было начато досудебное расследование.

Ранее в Жамбылской области сотрудники пограничной службы КНБ обнаружили крупную партию сигарет, которую пытались незаконно ввезти в Казахстан. На автомобильном пункте пропуска "Айша биби" изъяли 30 тыс. пачек табачных изделий.

Также 1 августа в Мангистауской области досмотрели контейнер, внутри которого нашли крупную партию сигарет. Они были оформлены под видом мусорных ведер.

До этого, в марте, в ЗКО пресекли попытку перевозки контрабандного товара на общую сумму 670 млн тенге. В область под видом соли пытались ввезти сыр, а вместо труб - сигареты.

Также в марте контрабанду табачных изделий на миллиард тенге задержали на казахстанско-кыргызской границе.