Крупную партию сигарет под видом ведер для мусора пытались завезти в Казахстан из Ирана

В Казахстане досмотрели контейнер, внутри которого нашли крупную партию сигарет. Они были оформлены под видом мусорных ведер, передает NUR.KZ со ссылкой на ДГД по Мангистауской области.

В Мангистуской области сегодня провели досмотр грузового контейнера, который прибыл в Казахстан из Ирана. Сообщается, что досмотр вели сотрудники таможенного поста "Морпорт" Департамента государственных доходов по Мангистауской области. Требование о досмотре поступило от Главной транспортной прокуратуры, пограничной службой КНБ РК и местного департамента экономических расследований.

Сообщается, что досмотр произвели на основании сведений, которые были получены с помощью инспекционно-досмотрового комплекса.

Партия сигарет в порту. Фото: Департамент госдоходов по Мангистауской области

В грузовом контейнере, прибывшем из Ирана, нашли сигареты, которые "были оформлены под видом товара "Мусорное ведро".

"На данный момент проводится таможенный досмотр объекта транспортировки.

Иная информация в порядке ст.201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - сказано в сообщении.

Партия сигарет в порту. Фото: Департамент госдоходов по Мангистауской области

Ранее сообщалось, что тонны зараженной черешни пытались ввезти в Казахстан из Кыргызстана. Ягоды направлялись из Кыргызстана в Россию через Казахстан. Общий объем зараженной продукции составил свыше 39 тонн.

До этого в ЗКО пресекли попытку перевозки контрабандного товара на общую сумму 670 млн тенге. В область под видом соли пытались ввезти сыр, а вместо труб - сигареты.

В январе текущего года иностранных граждан осудили в Костанае за незаконный ввоз подакцизной продукции на территорию Казахстана. Двое иностранцев завозили вейпы с содержанием никотина, табачные смеси, курительные электронные устройства, запрещенные к обороту на территории Казахстана без соответствующей маркировки и налогообложения.