Контрабанду на 670 миллионов нашли в ЗКО (видео)

В ЗКО пресечена попытка перевозки контрабандного товара на общую сумму 670 млн тенге. В область под видом соли пытались ввезти сыр, а вместо труб - сигареты, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП ЗКО совместно с батальоном патрульной полиции на автодороге Уральск - Бузулук остановили два большегруза Volvo.

"В одной из машин были обнаружены 1348 коробок с сыром, по подложным документам они перевозились как соль. Примерная стоимость сыра составляет 320 млн тенге", - отметили в МВД.

Контрабандный товар. Фото: polisia.kz

В другом грузовике обнаружили 1755 коробок с сигаретами марки Milano без акцизных марок, а это 87 755 блоков. Они были изъяты. По данным полиции, по подложным документам сигареты перевозились как трубы.

Примерная стоимость изъятых сигарет составляет более 350 млн тенге.

"Подозреваемые с контрабандным товаром намеревались пересечь государственную границу", - пояснили в МВД.

Предварительная общая сумма изъятого товара составила 670 млн тенге.

По факту контрабанды изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено, возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Ранее сообщалось, что житель Уральска сбывал табачную продукцию иностранного производства без двухмерной цифровой марки и за это был осужден. Общее количество незаконных табачных изделий составило более 136 тыс. пачек на общую сумму более 94 млн тенге.

А в январе иностранных граждан осудили в Костанае за незаконный ввоз подакцизной продукции на территорию Казахстана. Двое иностранцев завозили вейпы с содержанием никотина, табачные смеси, курительные электронные устройства, запрещенные к обороту на территории Казахстана без соответствующей маркировки и налогообложения.

В декабре 2023 года свыше 1,5 млн пачек сигарет без средств идентификации стоимостью более 967 млн тенге были уничтожены в Уральске по решению суда.