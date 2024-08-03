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30 тысяч пачек сигарет изъяли на юге Казахстана (фото)

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Контрабандная партия сигарет
Контрабандная партия сигарет. Фото: ДПС КНБ по Жамбылской области

В Жамбылской области сотрудники пограничной службы КНБ обнаружили крупную партию сигарет, которую пытались незаконно ввезти в страну, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается на официальном сайте пограничной службы КНБ РК, контрабанду обнаружили 3 августа в автомобильном пункте пропуска "Айша биби".

"Департаментом ПС КНБ по Жамбылской области пресечен ввоз крупной партии сигарет (30 тысяч пачек)", - информирует ведомство.

Табачные изделия без сопроводительных документов пытались провезти под видом товаров народного потребления.

Груз передан в соответствующий орган для дальнейшего разбирательства.

Напомним, также 1 августа в Мангистауской области досмотрели контейнер, внутри которого нашли крупную партию сигарет. Они были оформлены под видом мусорных ведер.

До этого, в марте, в ЗКО пресекли попытку перевозки контрабандного товара на общую сумму 670 млн тенге. В область под видом соли пытались ввезти сыр, а вместо труб - сигареты.

Также в марте контрабанду табачных изделий на миллиард тенге задержали на казахстанско-кыргызской границе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2144056-30-tysyach-pachek-sigaret-izyali-na-yuge-kazahstana-foto/

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