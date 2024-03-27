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Контрабанду на миллиард тенге задержали на казахстанско-кыргызской границе

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Контрабанда в Жамбылской области
Контрабанда. Фото: ПС КНБ РК

Пограничной службой КНБ был пресечен провоз контрабандного груза на казахстанско-кыргызской границе в Жамбылской области, передает NUR.KZ со ссылкой на ПС КНБ РК.

По информации официального сайта ведомства, 23 марта 2024 года в автомобильном пункте пропуска "Айша биби" Департаментом ПС по Жамбылской области выявлена крупная партия табачных изделий (сигареты), предварительная оценочная стоимость которых составляет более 1 млрд тенге.

"Данный товар провозился под видом продуктов питания и не имел сопроводительных документов.

Задержанный груз передан по подследственности в Департамент экономических расследований для дальнейшего разбирательства", - сообщили в ПС КНБ РК.

Наказание за экономическую контрабанду в Казахстане

Согласно ст.234 УК РК:

1. Перемещение в крупном размере через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров или иных предметов, в том числе запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу товаров, вещей и ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу, за исключением указанных в ст.286 УК РК, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряженное с недекларированием или заведомо недостоверным декларированием либо с указанием заведомо недостоверных сведений в заявлении о выпуске товаров до подачи декларации на товары или в заявлении о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), в том числе с представлением недействительных документов, поддельных и (или) содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения, –

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо арестом на срок до двадцати суток, с конфискацией имущества или без таковой. 

2. То же деяние, совершенное: 

1) неоднократно; 

2) лицом с использованием своего служебного положения; 

3) с применением насилия к лицу, осуществляющему пограничный или таможенный контроль; 

4) в особо крупном размере; 

5) группой лиц по предварительному сговору, –

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

1) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения; 

2) преступной группой, –

наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 1), с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2074272-kontrabandu-na-milliard-tenge-zaderzhali-na-kazahstansko-kyrgyzskoy-granitse/

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