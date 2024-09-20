Контрабанду на 1,5 млрд тенге обнаружили в грузовике в Мангистау

В Мангистауской области в грузовике обнаружили партию из 6,5 млн пачек контрабандных сигарет стоимостью почти 1,5 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу, контрабандные сигареты, ввезенные с территории Туркменистана в обход зоны таможенного контроля, выявили сотрудники АФМ в Мангистауской области при координации транспортной прокуратуры и с участием Погранслужбы КНБ и ДГД региона.

"В кузове задержанной автомашины вместо товаров, заявленных в накладных, фактически находились сигареты. Таможенная стоимость изъятых 6,5 млн пачек сигарет составила почти 1,5 млрд тенге, неуплаченные таможенные платежи и налоги - 1,8 млрд тенге", - рассказали в ведомстве.

Изъятые сигареты. Фото: t.me/afm_rk

В настоящее время по факту экономической контрабанды начато досудебное расследование.

В АФМ отметили, что иная информация в соответствии со ст.201 УПК разглашению не подлежит.

Ранее в Жамбылской области сотрудники пограничной службы КНБ обнаружили крупную партию сигарет, которую пытались незаконно ввезти в Казахстан. На автомобильном пункте пропуска "Айша биби" изъяли 30 тыс. пачек табачных изделий.

Также крупную партию одежды, мотоциклов и других товаров народного потребления из Казахстана пытались завезти без каких-либо сопроводительных документов в Кыргызстан. Ее нашли в грузовом микроавтобусе на контрольно-пропускном пункте "Каркыра - Автодорожный".