Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества

Мошенники в Сети предлагают казахстанским водителям в Сети получить водительские права без экзамена за 2-3 дня, сообщает Stopfake.kz. Доверять подобным сообщениям нельзя.

Как выяснили фактчекеры, в соцсетях снова появились объявления о продаже водительских прав на любой вид транспорта. Якобы экзамены сдавать не нужно, а процесс оформления занимает всего 2-3 дня. Авторы рекламы уверяют, что все делается в соответствии с законом, но на самом деле это действуют мошенники.

Фальшивые рекламные объявления ранее прокомментировали в МВД.

"В социальных сетях распространяется мошенническая информация о содействии в получении водительских удостоверений за вознаграждение, что является незаконным и несет за собой уголовную ответственность.

В основном мошенники просят предоплату и после нее исчезают без следа. В этой связи МВД призывает граждан быть внимательными и не соглашаться на сомнительные сделки. Таким способом получить водительские права невозможно. При выявлении подозрительных предложений незамедлительно сообщите об этом в полицию", - отмечали в полиции.

В МВД РК напомнили процедуру получения водительских прав:

пройти обязательное обучение в автошколе, по окончании которого выдается свидетельство об окончании курсов для соответствующей категории водительского удостоверения;

обратиться в спецЦОН для сдачи теоретического и практического экзаменов по той категории, на которую вы обучались. Для этого потребуется предоставить следующие документы: удостоверение личности, свидетельство об окончании курсов автошколы, медицинскую справку, а также квитанцию об оплате государственной пошлины за изготовление водительского удостоверения.

После успешной сдачи экзаменов гражданину выдается водительское удостоверение на право управления транспортным средством.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что казахстанцы не смогут формально проходить курсы вождения. В МВД сообщили, что сейчас ведется работа по полному переводу свидетельства об окончании курса обучения в электронный формат, что, в свою очередь, исключает подделку или их формальное получение.

Также сообщалось, что в сенате рассматривают и другие изменения в законодательные акты, касающиеся дорожного движения в Казахстане. Среди них - запрет допуска к экзаменам в случае пьяного вождения, ввод понятия "средней скорости" движения транспортного средства и порядок ее расчета.

Ранее мы писали, что в Казахстане планируют ужесточить требования к автошколам. Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха тогда заявил о возможности возврата лицензирования автошкол.

Напомним, в апреле этого года обязательное прохождение автошколы для получения прав вернули в Казахстане. МВД РК приняло приказ, согласно которому перед получением водительских прав казахстанцы должны окончить автошколу.